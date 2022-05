Ministrul Agriculturii s-a intalnit cu primari si fermieri din judetul Satu Mare

Ministrul Chesnoiu la SMLuni, 2 mai, de la ora 11.00, Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale s-a intalnit cu primari si fermieri din judetul Satu Mare.Intalnirea a avut loc in sala mare de sedinte din noul sediu al Prefecturii Satu Mare. Ministrul a prezentat noile programe din agricultura. Productie agricola a existat si exista, a subliniat ministrul Chesnoiu, dar sunt mari probleme in ceea ce priveste procesarea, adaugarea de plus valoare, fara a livra in afara ... citeste toata stirea