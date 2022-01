Ministrul Apararii vrea sa lanseze stagiul militar voluntar

Vasile DincuMinistrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, spune ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar.El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest moment se pune problema revenirii la stagiul militar obligatoriu."In niciun caz, aceasta nu este o optiune pentru noi in acest moment. Se discuta, am discutat-o in zona comisiei ... citeste toata stirea