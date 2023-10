La data de 11 octombrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat o actiune de prindere in flagrant delict, intr-un dosar avand ca obiect comiterea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si santaj.Din cercetarile efectuate a rezultat ca, pe parcursul anului 2023, barbatul ar fi comercializat in mod repetat, droguri de mare risc ( 3-CMC, cunoscut sub denumirea de ... citeste toata stirea