Mircea Baniciu, de veghe in lanul de lavanda... la Ardud

In 15-16 iunie, satmarenii sunt invitati intr-o locatie inedita, in lanul de LAVANDA al Dianei de la Ardud pentru a participa la un eveniment deosebit, aflat la a IV-a editie, un eveniment dedicat lavandei, planta-minune care ne atrage nu doar prin frumusete si miros, dar si prin proprietatile terapeutice pe care le are.Pe langa activitatile puse la dispozitie de organizatori (photo corners, street food, produse traditionale, produse cu si din lavanda etc.) atractia principala va fi un concert ... citește toată știrea