Mircea Govor: Mesaj de Anul Nou pentru satmareni

In prag de 2025, vicepresedintele Consiliului Judetean si presedintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, transmite un mesaj de recunostinta si speranta comunitatii satmarene. Reflectand asupra provocarilor si realizarilor din anul care se incheie, el isi reafirma angajamentul de a lucra pentru binele judetului si de a contribui la transformarea acestuia intr-un exemplu de progres si unitate.

Dragi satmareni,Astazi lasam in urma un an plin de provocari, dar si ... citește toată știrea