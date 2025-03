Mircea GOVOR: ,,Respect si recunostinta pentru medicii si intreaga echipa medicala a Spitalului Judetean Satu Mare"

Presedintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, apreciaza si lauda calitatea serviciilor oferite de Spitalul Judetean Satu Mare, in special medicilor speciaisti care am salvat viata mamei acestuia, multumindu-le pentru competenta si umanitatea cu care isi fac meseria, dar si pentru noptile de veghe sau orice decizie luata cu precizie si responsabilitate.,,Viata ne pune uneori in fata unor incercari care ne reamintesc cat de pretioasa este sanatatea si cat de esential este devotamentul ... citește toată știrea