MIRCEA GOVOR: "Romania in Schengen: O victorie istorica pentru toti romanii!"

Dupa 13 ani de asteptare, Romania a sarbatorit astazi o realizare istorica: admiterea deplina in spatiul Schengen ! Aceasta asociere un moment semnificativ in integrarea tarilor noastre in Uniunea Europeana, iar pentru toti romanii este un motiv de mana nationala.Mircea Govor, presedintele PSD Satu Mare, a declarat ca acest moment marcheaza o victorie a tuturor romanilor, subliniind ca in sfarsitul romanilor nu vor mai fi tratati ca cetateni de mana a doua in Uniunea Europeana."Este un triumf ... citește toată știrea