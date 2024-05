Mircea Govor sustine candidatura lui Dumitru Filimon pentru Primaria Turt. Cea mai buna alegere pentru comuna

Presedintele Partidului Social Democrat, Mircea Govor, candidat presedintia Consiliului Judetean le-a prezentat cetatenilor comunei Turt, in data de 17 mai, motivele pentru care candidatul PSD, Dumitru Filimon, este cea mai buna alegere."Am fost prezent alaturi de candidatul PSD la primaria comunei Turt, Dumitru Filimon si staff-ul de campanie in targul de la Turt. Am interactionat cu cetatenii si ... citește toată știrea