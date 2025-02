Mircea GOVOR: ,,tSt t-Ettt-tzts ttCopyrightt tt*ttttzt - tt- tt t tCopyrighttzt*ttttAt t tCopyrighttzt-t-t*t t't ttsE,t-tts!"

Presedintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, alaturi de colegii din Parlament, au fost alaturi de premierul Marcel Ciolacu, aparand stabilitatea si continuitatea guvernarii in fata atacurilor opozitiei extremiste, care pune scandalul mai presus de interesele tarii. Redam mai jos intreg mesajul transmis:,,Astazi, in plenul Parlamentului Romaniei, impreuna cu colegii mei social-democrati, am fost alaturi de premierul Marcel Ciolacu si de Guvernul Romaniei, aparand stabilitatea si ... citește toată știrea