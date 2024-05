MIRCEA GOVOR: "Vasile Godje, un om devotat comunitatii si valorilor locale din Turulung"

Candidatul PSD la presedintia Consiliului Judetean, Mircea Govor, in calitatea sa de presedinte a PSD Satu Mare, a participat la lansarea candidaturii lui Vasile Godje pentru Primaria Turulung."Alaturi de echipa de campanie, am avut placerea de a participa la lansarea candidaturii colegului nostru, Vasile Godje, pentru functia de primar al comunei Turulung. Vasile este un om devotat comunitatii si valorilor locale. In aceasta cursa electorala, el isi propune sa aduca schimbari pozitive, sa ... citește toată știrea