Din raportul pentru luna aprilie 2023 reiese ca in judetul Satu Mare mor mai multi oameni decat se nasc. De altfel, situatia lunara, adica sporul negativ, este la fel de cativa ani. Nu e de mirare ca populatia este tot mai mica de la un recensamant la altul.Astfel, conform Directiei Judetene de Statistica Satu Mare, in luna aprilie 2023 numarul nasterilor inregistrate in judetul Satu Mare a fost de 174 copii, cu 14 copii mai putini decat in luna precedenta (martie ... citeste toata stirea