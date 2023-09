Procurorii DNA au dispus retinerea pentru 24 de ore a lui Dumitru Buzatu, presedinte al Consiliului judetean Vaslui, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, anunta DNA intr-un comunicat sambata.Potrivit procurorilor, "in perioada 08.05.2023 - 07.09.2023, inculpatul Buzatu Dumitru, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) sume de bani, reprezentand un procent de 10% din valoarea unui contract de achizitie publica pe care acesta din urma il ... citeste toata stirea