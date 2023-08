Problema deseurilor de pe raul Somes a fost semnalata de multe ori chiar si de catre vecinii nostri din Ungaria. Ideal ar fi sa nu se mai arunce deseuri in acest rau, dar dincolo de educatie s-a pornit un proiect amplu princare se vor colecta deseurile.Un prim punct se construieste in localitatea Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, iar urmatorul punct va fi in judetul Satu Mare, la Odoreu.Astfel, conform celor de la Administratiei Bazinala de Apa Somes-Tisa, lucrarile la sistemul de ... citeste toata stirea