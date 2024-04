Modificari temporare in circulatia transportului public in Satu Mare

Cu ocazia solemnitatilor dedicate "Zilei Intrarii Armatei Romane in municipiul Satu Mare", care vor avea loc la Monumentul Eroului Necunoscut, autoritatile locale aduc la cunostinta publicului ca vineri, 19 aprilie, in intervalul 11.00 - 13.00, Piata Libertatii va fi inchisa circulatiei.Aceasta masura implica devieri in traseele mai multor linii de autobuz care circula prin zona afectata. Pentru a veni in sprijinul calatorilor, autoritatile au stabilit urmatoarele modificari:Linia 1 va ... citește toată știrea