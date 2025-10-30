Editeaza

Momente emotionante la Socond: o mama cu 3 copii, ajutata de comunitate. Au o casa noua, mobilata si utilata

Sursa: Portalsm.ro
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:44
17 citiri
Drumul familiei spre acest nou inceput a fost marcat de o tragedie care le-a rapit totul. Cunoscuta anterior ca Familia Gardos din satul Saratura, mama si cei cinci copilasi (la acel moment) au ramas fara casa in mod dramatic, in luna decembrie 2020.

Casa le-a ars integral din cauza unui cablu electric defect. Un noroc in nenorocire a facut ca, in momentul izbucnirii incendiului, nimeni sa nu fie acasa - tatal era la lucru ca tractorist, mama la cumparaturi, iar copiii prin sat. Cand s-au ...citește toată știrea

