MONSTRUL DIN TARSOLT. A ucis sotul, a violat sotia, apoi a ucis-o, dupa care a baut bere!

MONSTRUL DIN TARSOLT. Noi detalii in cazul dublei crime din Tarsolt ies la iveala. Criminalul si-a recunoscut fapta si a povestit cum s-a petrecut totul. El a intrat in casa sotilor, dupa care l-a ucis pe batranul de 83 de ani, dupa care i-a aplicat sotiei acestuia, in varsta de 76 de ani, mai multe lovituri cu cutitul, a violat-o iar apoi a ucis-o tot cu cutitul. Ulterior, le-a mancat mancarea din frigider, a baut bere, a incercat sa curete locul dar nu a reusit si s-a hotarat sa dea foc ... citeste toata stirea