Mugur Isarescu, in topul increderii nationale

Guvernatorul Mugur IsarescuGuvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, ii surclaseaza la capitolul incredere, potrivit unui sondaj IRES, pe cei mai importanti lideri politici - Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu.Datele cercetarii sociologice, realizate in perioada 7-12 decembrie, indica faptul ca 34% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Isarescu.Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sunt urmatorii in ... citeste toata stirea