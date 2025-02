Muzeul Judetean Satu Mare invita copiii la o aventura educativa si creativa

Muzeul Judetean Satu Mare deschide portile cunoasterii si imaginatiei pentru cei mici, oferindu-le oportunitatea participarii la o serie de activitati interactive menite sa stimuleze curiozitatea si creativitatea. Sub deviza "Aventuri in lumea cunoasterii - Activitati pentru copii si parinti la muzeu", institutia de cultura vizita propune sa transforme fiecare intr-o experienta memorabila.Printre atelierele pregatite se numara:"Lutul, forma si culoare"- un atelier de modelaj in care copiii ... citește toată știrea