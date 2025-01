Muzeul Judetean Satu Mare lanseaza un proiect european pentru promovarea patrimoniului cultural

Muzeul Judetean Satu Mare anunta demararea unui nou proiect cu finantare europeana, menit sa valorifice patrimoniul etnografic si artistic al judetului. Intitulat "Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region", proiectul are un buget de 99.540 de euro si va fi implementat in colaborare cu Muzeul de Arhitectura si Civilizatie Populara din Ujhorod, Ucraina, si Muzeul Culturii Ucrainene din Svidnik, Slovacia.Un ... citește toată știrea