Nasteri miraculoase in noaptea de Craciun la Spitalul Judetean Satu Mare

In noaptea magica de Craciun, Spitalul Judetean Satu Mare a fost martorul unor momente pline de emotie si bucurie. Patru mamici au adus pe lume doua fetite si doi baietei, transformand sarbatoarea in ceva cu adevarat mirific.Cei patru nou-nascuti, Maria, Carla, Bence si Zalan, au venit pe lume sanatosi, umpland inimile parintilor lor de fericire. Nasterea lor in aceasta activitate plina de semnificatie a adus o val de caldura si speranta, fiind un simbol al noilor inceputuri."Este un ... citește toată știrea