Politistii satmareni cauta un barbat, in varsta de 71 de ani, din Negresti Oas, care a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit.La data de 1 iunie a.c., in jurul orelor 17.00, numitul SIMORI EMIL, in varsta de 71 de ani, din orasul Negresti Oas a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit.Semnalmente:inaltime 1,65 metri, greutate aproximativa 60 de kilograme, ... citeste toata stirea