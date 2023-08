Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Satu Mare, au efectuat cercetari in cadrul unui dosar penal cu privire la o persoana banuita de trafic de droguri de mare risc si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.La data de 26 august a.c., in jurul orei 21.45, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de supraveghere si control a traficului rutier pe strada Luna din ... citeste toata stirea