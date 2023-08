Marti, 22 august 2023, in jurul orei 17:00, in fata mall-ului de pe Drumul Careiului a putut fi vazuta o masina de politie cu girofarul pornit.Se parea ca cineva ar fi fost prins la furat in magazinele din interior, cum s-a intamplat de cateva ori in ultima perioada. Doar ca nu acest a fost motivul. ... citeste toata stirea