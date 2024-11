Nereguli electorale la Satu Mare. Presedintele unei sectii de votare a luat-o razna

Cu toata ca in judetul Satu Mare nu au fost inregistrate situatii grave care sa afecteze procesul electoral, au fost totusi cateva nereguli care au privit legea electorala. astfel ca polititii satmareni au intomit un dosar penal si au apalicat amenzi.Astfel, au fost inregistrate trei semnalari de continuare a propagandei electorale prin intermediul retelelor de socializare, acestea fiind in curs de verificare si un incident privind distrugerea unui afis electoral, in acest urmand a fi aplicate ... citește toată știrea