Noua conducere a Consiliului Judetean Satu Mare a discutat despre viitorul culturii si artei din judet

Noua conducere a Consiliului Judetean Satu Mare a organizat in data de 12 noiembrie, incepand cu ora 13.00, o prima discutie cu reprezentantii instutiilor de cultura satmarene, o parte a reprezentantilor asociatiilor si ONG-urilor culturale, in vederea imbunatatirii colaborarii dintre acestia pentru crearea unui mediul cultural valoros in judetul Satu Mare.In sala de sedinte a Consiliului Judetean, au fost prezenti reprezentanti ai institutiilor de cultura precum si asociatii culturale ... citește toată știrea