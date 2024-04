Noutati pentru pescari

In Monitorul Oficial nr. 42/ 2024 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si al Ministerului Mediului Apelor si Padurilor (MMAP) nr. 561/ 2023/ 11/ 2024 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice vii in anul 2024.Astfel, prin Ordinul mentionat anterior, se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si ... citește toată știrea