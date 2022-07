Numarul cazurilor de Covid-19 continua sa creasca in judetul Satu Mare

Comparativ cu ziua de vineri 15.07.2022, numarul cazurilor totale active inregistrate in judetul Satu Mare a crescut de la 197 la 303, iar numarul de persoane izolate in unitati sanitare a ajuns la 30. Incidenta imbolnavirilor de Covid-19 la nivelul judetului Satu Mare este de 0,79 la mia de locuitori la data de 18.07.2022.Cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 se inregistreaza in municipiile Satu Mare (170 cazuri) si Carei (15 cazuri), in orasul Tasnad (10 cazuri) dar si in ... citeste toata stirea