Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute, in scadere

La nivelul judetului, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute ( IACRS si pneumonii ) a fost de 523 , comparativ cu 639 inregistrate in saptamana precedenta.Pana la data de 28.04.2024 au fost vaccinate antigripal 12.369 persoane din grupele la risc, cu vaccin achizitie proprie si compensat.Analiza epidemiologica a evolutiei infectiilor respiratorii acute si a gripei in saptamana 22.04-28.04.2024 (S17/2024)Infectiile respiratorii acute sunt in numar de 523 de cazuri la numarul ... citește toată știrea