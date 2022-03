Numarul ucrainenilor care intra in Romania, in scadere

Politia de Frontiera ne-a remis o informare privind traficul la frontiera in data de 11 martie 2022:In data de 11.03.2022,in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 121de persoane, dintre care 16.348 cetateni ucraineni (in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta).Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 625 cetateni ucraineni(in scaderecu 18%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 7.998 cetateni ucraineni (scadere cu 29,2 %). ... citeste toata stirea