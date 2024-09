O analiza in direct a cursurilor de a apa din judetul Satu Mare

In cadrul emisiunii ,,Actualitatea satmareana" de la Nord-Vest TV, moderata deFlorin Muresan, marti, 24 septembrie 2024, Vasile Andries, directorul ,,Apelor Romane" Satu Mare, a facut o analiza in direct a cursurilor de ape, dar si a problemelor intampinate in aceasta vara, privind seceta, astfel acesta a asigurat satmareni, afirmand ca totul este sub control.,,A fost o vara foarte fierbinte, cu calduri foarte mari, intr-o statistica mai putin oficiala, din observatiile noastre, luna iulie a ... citește toată știrea