O clipa de aducere aminte

Salah Mahdi s-a nascut la 17 martie 1955 in Bagdad (Irak), langa zidurile Babilonului. Oripilat de ororile ce se petreceau in regimul Saddam Hussein, la varsta de 20 de ani si-a parasit tara natala, ajungand, oarecum intamplator sa se stabileasca in Romania, desi scopul sau fusese sa ajunga in Polonia. A fost insa, fascinat de frumusetea tarii noastre, a oamenilor si a culturii, pe care a indragit-o aproape instantaneu. Si-a desavarsit studiile la Cluj-Napoca, fiind absolvent al Facultatii de ... citește toată știrea