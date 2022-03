O deputata din Ucraina vine luni la Prefectura Satu Mare insotita de europarlamentarul Cristian Terhes

Continua sa soseasca ajutoarele pentru poporul ucrainean, greu incercat in aceasta perioada. Ajutoare vin din toate partile Europei. La sfarsit de saptamana, camioane si microbuze pline au sosit in judetul Satu Mare pentru a le trimite mai departe, ori pentru a le inmana refugiatilor.Europarlamentarul Cristian Terhes anunta ca pe data de 18 martie 2022, impreuna cu parintele ortodox Marius Dragos din Halmeu, a acompaniat inca un camion de ajutoare pana in Ucraina, la un hub de unde apoi ... citeste toata stirea