O noua performanta majora a elevilor de la "Mihai Eminescu". Sunt in finala pe tara

Proiectul Educatia 4.0. Gamification si utilizarea AI pentru crearea de filme educationale, al Echipei Multitouchcnme -calificat la faza nationala a Concursului National de Inovatie Tehnica & IT DaVinci, Editia a IX-a, Bucuresti.Concursul, organizat de Rotary Club Bucuresti, in parteneriat cu Rotaract Club Bucuresti; Interact Club Bucuresti; Revista Stiinta & Tehnica; Colegiul National "Gheorghe Lazar" Bucuresti, are ca scopul incurajarea, promovarea si recunoasterea valorilor in domeniul ... citește toată știrea