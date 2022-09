O satmareanca aflata in moarte cerebrala a salvat mai multe vieti! Familia i-a donat organele

O femeie, in varsta de 60 de ani, aflata in moarte cerebrala, a salvat trei vieti dupa ce familia a decis sa ii doneze organele."Generozitatea, solidaritatea, profesionalismul si daruirea s-au intalnit din nou la Satu Mare, aducand speranta la o viata mai buna pentru alti oameni aflati in suferinta. Multumim din suflet celor care au puterea sa daruiasca viata dincolo de durerea lor.Transplantul inseamna VIATA!La Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , familia unei paciente de 60 de ani, ... citeste toata stirea