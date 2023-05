Marti, 30 mai, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" al judetului Satu Mare, a fost solicitat sa intervina in cazul unui accident rutier, produs in localitatea Orasu Nou, judetul Satu Mare.Un autoturism in care se afla o persoana de sex feminin cu varsta de aproximativ 30 ani, a parasit partea carosabila a drumului, intrand intr-un copac de pe marginea drumului.In urma evenimentului conducatorul auto a ramas incarcerat in autoturismul avariat.Catre ... citeste toata stirea