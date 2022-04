Oar: 9 cetateni din Ghana, prinsi la frontiera

Politistii de frontiera satmareni au depistat in apropierea frontierei cu Ungaria noua cetateni din Ghana, care intentionau sa iasa ilegal din Romania, cu scopul de a ajunge intr-o tara din spatiul Schengen.Vineri, 08 aprilie a.c., politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare, in cooperare cu lucratori din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni, au declansat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, in ... citeste toata stirea