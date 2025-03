Obligatiile angajatorilor in cazul concedierilor colective

In conformitate cu prevederile art. 49 si 50 din Legea nr.76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si competarile ulterioare, in cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.De asemenea, angajatorii sunt obligati sa acorde ... citește toată știrea