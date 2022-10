Obosita, o satmareanca a intrat cu masina intr-un cap de pod la Petresti

In 24 octombrie, in jurul orei 17.13, politistii din cadrul Politiei Municipiului Carei au fost sesizati despre faptul ca pe DN19, in localitatea Petresti, ar fi avut loc un eveniment rutier soldat cu victime omenesti.Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat faptul ca, pe fondul oboselii, o femeie de 65 de ani, aflata la volanul unui autoturism ar fi parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un cap de pod. ... citeste toata stirea