Oferta educationala a Facultatii de Matematica-Informatica, UBB Cluj-Napoca, prezentata elevilor Colegiului National "Mihai Eminescu" din Satu Mare

In cadrul activitatii sustinute, in data de 5 noiembrie , de reprezentatii Facultatii de Matematica-Informatica, sectia germana, din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai"Cluj Napoca, pentru elevii Colegiului National "Mihai Eminescu" din Satu Mare, s-a prezentat oferta educationala, pentru anul universitar viitor, intr-o maniera inedita si captivanta.Orientarea scolara si profesionala este un proces complex, care are ca scop adoptarea unei decizii, privind cariera, luand in considerare diversi ... citește toată știrea