Oficial, in doi ani de pandemie s-au imbolnavit 31.925 de satmareni

De la inceputul pandemiei si pana ieri, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 31.925 de imbolnaviri si 822 de decese cauzate de CORONAVIRUS. De marti pana miercuri s-au inregistrat 18 cazuri noi de imbolnavire si nu s-au inregistrat decese.Pana la raportarea de ieri au fost efectuate 264.512 teste, din care 633 realizate in cursul zilei precedente (73 teste RT-PCR si 560 teste rapide antigen). La nivelul judetului Satu Mare, in 23 martie 2022, se afla 211 persoane izolate la domiciliu/locatia ... citeste toata stirea