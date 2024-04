Omagiu adus profesorului Gavril Cavasi

Colegiul national "Mihai Eminescu" din Santu Mare a fost in data de 26 aprilie, de la ora 12.30, gazda unui eveniment deosebit in spatiul educational. Reprezentantii promotiei 1975 au dorit sa initieze un demers deosebit in profesorului de matematica Gavril Cavasi, care le-a fost si diriginte.Mai exact, au dorit sa realizeze o placa comemorativa, sa reabiliteze, sa modernizeze si sa doteze anfiteatrul colegiului care sa poarte numele indragitului profesor.Conform directoarei Natalia Bolos, ... citește toată știrea