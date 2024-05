Open day pe probleme medicale la UVVG

"Ateroscleroza si sindromul metabolic" a fost tema open day-ului organizat recent la Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad. In cadrul evenimentul dedicat studentilor Facultatii de Medicina, renumiti medici aradeni si nu numai, au sustinut lucrari legate de subiect, abordate insa din perspective diferite, prin prisma specializarilor acestora.Asist. Univ. dr. Oana Stirbu a abordat tema aterosclerozei si a bolii renale diabetice in practica medicala, in timp ce asist. univ. dr. Mircea ... citește toată știrea