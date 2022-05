Oprescu, prins in Grecia

Sorin OprescuCondamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare, fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu a fost prins la Atena, Grecia.Vineri, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv la 10 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si abuz in serviciu. Practic judecatorii Curtii au dublat pedeapsa primita de Orescu in prima instanta. Initial, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Oprescu, in mai 2019, la 5 ani si 4 luni ... citeste toata stirea