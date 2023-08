Luni, 28 august 2023, in jurul orei 12.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, conducand un automarfar inmatriculat in Ungaria, un cetatean maghiar in varsta de 47 de ani.Acesta transporta aproximativ saisprezece tone de articole second-hand de la o societate comerciala din Ungaria pentru o firma din judetul Satu Mare.Existand suspiciuni cu privire la legalitatea acestui transfer de materiale, ... citeste toata stirea