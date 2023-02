Organizatia de seniori PNL a Municipiului Satu Mare si-a ales noua conducere

PNLSM-senioriRecent au avut loc alegerile pentru organizatia municipala de seniori a PNL Satu Mare. La ora actuala, aceasta organizatie numara peste 100 de membri si este in plin avant.Presedinte al organizatiei a fost ales dr. Mircea Rat, un liberal autentic, cu proiecte ambitioase de implementare a spiritului liberal in randul unui numar cat mai mare de cetateni ai orasului de varsta a treia. Noua conducere este extrem de ambitioasa si isi propune sa se dezvolte in intreg municipiul.Din ... citeste toata stirea