Orizonturi noi pentru 110 copii si tineri vulnerabili din Satmarel si Pirita

"Un om sarac nu este cel fara bani. Un om sarac este cel care nu are niciun vis" (Henry Ford) este laitmotivul care a stat la baza proiectului "Si EU pot! IMAGINEZ, CRED si CONSTRUIESC un VIITOR de SUCCES!", desfasurat pe o perioada de 2 ani in comunitatile defavorizate din Satmarel (Satu Mare) si Pirita (Baia Mare).Proiectul derulat de Asociatia Stea in parteneriat cu Asociatia Pirita Children-Copiii din Pirita cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finantat de Islanda, ... citește toată știrea