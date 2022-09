Ostasul erou Constantin Gologan, comemorat la Botiz in prima zi a saptamanii

Luni, 26 septembrie, in cadrul Programului Comemorarea Eroilor Neamului in judetul Satu Mare, initiat de asociatiile de rezervisti militari, asociatii civice si Consiliul Judetean Satu Mare, coordonat de catre Institutia Prefectului Satu Mare, a avut loc activitatea de cinstire a eroului Armatei Romane, Constantin Gologan ce s-a jertfit pentru Patrie in octombrie 1944, la Botiz, in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial.Manifestarea comemorativa a avut loc la mormantul ostasului erou aflat ... citeste toata stirea