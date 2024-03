Otilia Cazimir. Primavara in gluma

Otilia CazimirPrimavara in glumaGer tarziu de primavara,Ger uitat de iarna suraPrin zavoiul zgribulit,Cu omatul netopit.Pe sub tufe de rasura,A adus cu el asearaVant din munte,Ploi marunte,Grindina cat un graunteSi trei fagi, asa-ntr-o doara.A trecut pe ulicioaraSi s-a dus Pe deal in sus,Si pe ... citește toată știrea