Pacurar Traian, Director General al SC AURORA SA, condus pe ultimul drum. Cand si unde vor avea loc priveghiul si inmormantarea

Comunitatea de afaceri din Satu Mare si intreaga echipa a SC AURORA SA sunt in doliu dupa pierderea lui Pacurar Traian, Director General al companiei. Acesta sa stins din viata, lasand in urma un vast patrimoniu profesional si o amprenta puternica asupra celor care l-au cunoscut.Cu o cariera impresionanta si o dedicare exemplara, Pacurar Traian a fost un lider respectat, apreciat atat de colegi, cat si de partenerii din industrie. Sub conducerea sa, SC AURORA SA a cunoscut o activitate de ... citește toată știrea