Padurarul retinut de DNA pentru date de mita, plasat in arest la domiciliu

Padurarul retinut de DNA pentru dare de mita a fost plasat in arest la domiciliu. Magistratii Tribunalului Satu Mare au respins propunerea DNA de arestare preventiva si l-a plasat pe padurar si pe colegul sau responabil de control in arest la domiciliu."Respinge propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea, formulata in dosar nr.13/P/2022 privind arestarea preventiva a inculpatilor: MINCU ADRIAN NICOLAE, ... citeste toata stirea